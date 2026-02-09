Oggi l’Italia scende in campo nel curling contro gli Stati Uniti. La partita si gioca questa mattina alle 10 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Gli azzurri sono pronti a dare il massimo per passare alla semifinale, che potrebbe arrivare già questa giornata. La squadra italiana punta tutto sulla concentrazione e sull’esperienza, mentre gli avversari americani sono considerati tra i favoriti. La sfida si preannuncia difficile, ma gli italiani non vogliono mollare.

Oggi lunedì 9 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 10.05 si disputerà l’ultima giornata del round robin, al termine delle quali sarà ufficiale il quadro delle semifinali, in programma alle ore 18.05 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gran Bretagna, USA, Italia e Svezia si sono già garantite l’approdo alla fase a eliminazione diretta e le partite mattutine serviranno per determinare gli incroci. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 L’Italia affronterà gli USA alle ore 10.05: se Stefania Constantini e Amos Mosaner batteranno gli americani, allora saranno secondi e in semifinale affronterebbero nuovamente il binomio a stelle e strisce; se i Campioni del Mondo in carica dovessero perdere, allora scivolerebbero in quarta piazza e se la dovrebbero poi vedere con la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca l’Italia oggi nel curling con gli USA e la semifinale: orari, tv, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; Sei Nazioni 2026, quando gioca l'Italia: il calendario delle partite; Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto femminile 2026: orari, avversarie, tv, streaming; Sei Nazioni 2026, calendario delle partite e quando gioca l'Italia nel torneo di rugby internazionale.

Sei Nazioni 2026, quando gioca l'Italia: il calendario delle partiteLa nazionale italiana, allenata da Gonzalo Quesada, fa il suo esordio sabato 7 febbraio a Roma contro la Scozia. Dopo le trasferte in Irlanda e Francia, il 7 marzo in casa contro l'Inghilterra, ultimo ... today.it

Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurriLeggi su Sky TG24 l'articolo Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri ... tg24.sky.it

ROMA - C'era una volta l'Italia che partiva bene ma dopo un'ora di gioco, o poco più, crollava. Adesso invece c'è un'Italia che gioca bene, parte forte, va avanti e poi resiste, resiste, resiste. E inizia nel migliore dei modi il Sei Nazioni. x.com

Allo Stadio Olimpico di Roma oggi si gioca Italia-Scozia di rugby Il piano per la mobilità facebook