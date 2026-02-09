Durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’ad Rossi ha chiesto a Petrecca e alla redazione di assumersi delle responsabilità. La gaffe in diretta ha acceso un dibattito interno, con l’azienda che ora chiede chiarezza sui fatti e sui rapporti tra i protagonisti.

Un’assunzione di responsabilità sia in relazione a quanto accaduto nel corso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, sia riguardo ai rapporti con la redazione. È la richiesta avanzata - si apprende - dall’Ad Rai Giampaolo Rossi che nel pomeriggio ha incontrato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca. L’azienda richiama anche redazione e rappresentanza sindacale ad evitare strumentalizzazioni o personalismi in una fase in cui la Rai è sotto gli occhi del mondo, dicendosi aperta al confronto per la soluzione di problemi reali. In tale ottica è stata decisa la convocazione dei rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gaffe nella telecronaca Rai di Milano-Cortina: l'ad Rossi invita Petrecca e la redazione a un'assunzione di responsabilità

Approfondimenti su Milano Cortina

La Rai finisce sotto accusa per alcune gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La redazione di Rai Sport ha deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero, dopo le recenti gaffe di Petrecca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Petrecca e le gaffe nella telecronaca di Milano-Cortina: scoppia la polemica; La figuraccia olimpica della Rai con tutte le gaffe di Petrecca (e perché non c'era Bulbarelli): da i brasiliani con la musica nel sangue alla figlia di Mattarella; La diretta Rai della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: quante gaffe, telecronaca improvvisata; Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi.

Gaffe nella telecronaca Rai di Milano-Cortina: l'ad Rossi invita Petrecca e la redazione a un'assunzione di responsabilitàUn’assunzione di responsabilità sia in relazione a quanto accaduto nel corso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, sia riguardo ai rapporti con la redazione. È la richiesta av ... gazzettadelsud.it

Cerimonia Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Paolo Petrecca nel mirino per gaffe e imprecisioni nella telecronacaCerimonia Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca tra gaffe e imprecisioni: la telecronaca che ha fatto discutere. notizie.it

La decisione dopo aver aspettato invano una risposta dell’azienda all’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina facebook

Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com