Gaffe nella telecronaca Rai di Milano-Cortina | l' ad Rossi invita Petrecca e la redazione a un' assunzione di responsabilità
Durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’ad Rossi ha chiesto a Petrecca e alla redazione di assumersi delle responsabilità. La gaffe in diretta ha acceso un dibattito interno, con l’azienda che ora chiede chiarezza sui fatti e sui rapporti tra i protagonisti.
Un’assunzione di responsabilità sia in relazione a quanto accaduto nel corso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, sia riguardo ai rapporti con la redazione. È la richiesta avanzata - si apprende - dall’Ad Rai Giampaolo Rossi che nel pomeriggio ha incontrato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca. L’azienda richiama anche redazione e rappresentanza sindacale ad evitare strumentalizzazioni o personalismi in una fase in cui la Rai è sotto gli occhi del mondo, dicendosi aperta al confronto per la soluzione di problemi reali. In tale ottica è stata decisa la convocazione dei rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su Milano Cortina
Milano Cortina, Rai nel ciclone per le gaffe nella telecronaca della cerimonia di inaugurazione: Petrecca nel mirino
La Rai finisce sotto accusa per alcune gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Milano-Cortina 2026, Rai Sport protesta: ritiro delle firme e sciopero della redazione dopo le gaffe di Petrecca (che non commenterà la Cerimonia di Chiusura)
La redazione di Rai Sport ha deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero, dopo le recenti gaffe di Petrecca.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Petrecca e le gaffe nella telecronaca di Milano-Cortina: scoppia la polemica; La figuraccia olimpica della Rai con tutte le gaffe di Petrecca (e perché non c'era Bulbarelli): da i brasiliani con la musica nel sangue alla figlia di Mattarella; La diretta Rai della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: quante gaffe, telecronaca improvvisata; Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi.
Gaffe nella telecronaca Rai di Milano-Cortina: l'ad Rossi invita Petrecca e la redazione a un'assunzione di responsabilitàUn’assunzione di responsabilità sia in relazione a quanto accaduto nel corso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, sia riguardo ai rapporti con la redazione. È la richiesta av ... gazzettadelsud.it
Cerimonia Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Paolo Petrecca nel mirino per gaffe e imprecisioni nella telecronacaCerimonia Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca tra gaffe e imprecisioni: la telecronaca che ha fatto discutere. notizie.it
La decisione dopo aver aspettato invano una risposta dell’azienda all’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina facebook
Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.