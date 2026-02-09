Olimpiadi i prezzi degli alloggi a Milano sono crollati | ecco quanto ' basta' per un fine settimana

Durante le Olimpiadi a Milano, i prezzi degli alloggi sono crollati drasticamente. Chi cerca un weekend in città ora può trovare stanze a prezzi molto più bassi rispetto al passato. Prima dell’evento, le stime sugli affitti erano altissime, ma ora la realtà è diversa. La città si riempie di turisti, anche se molti decidono di risparmiare scegliendo sistemazioni più economiche. La differenza si nota subito, e chi vuole visitare Milano durante le Olimpiadi può farlo senza spendere troppo.

Quando a Milano le Olimpiadi non erano ancora iniziate, i turisti non erano ancora arrivati e la città non si era ancora trasformata nel teatro sportivo più in vista del mondo, le previsioni sulle spese, in particolare sugli affitti, erano stellari. L’arrivo dei Giochi in città aveva fatto tremare i portafogli di chi a Milano sarebbe arrivato a breve e le previsioni avevano fatto gola a chi gestisce un hotel o appartamenti in affitto breve. Le cose, però, sembrano andate molto diversamente. A dicembre 2025 Altroconsumo aveva pubblicato uno studio in cui confermava che il trend previsto al rialzo era una bolla di sapone: i prezzi degli alloggi non sarebbero stati eccessivi e lontani da quelli ‘standard’ a Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

I prezzi degli alloggi per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono scesi di molto.

Il prezzo degli alloggi per il weekend olimpico a Milano e Cortina si è ridotto.

Olimpiadi, i prezzi degli alloggi a Milano sono crollati: ecco quanto 'basta' per un fine settimanaMentre a Cortina si spendono in media 500 euro per dormire in un fine settimana olimpico in hotel (il 6% in meno rispetto a gennaio), a Milano si superano di poco i 300 euro. Prezzi in caduta libera ... milanotoday.it

Non c'è il pienone per le olimpiadi negli hotel: i prezzi crollano del 30%È quanto emerge da un'indagine di Altroconsumo. A Milano gli sconti sono più contenuti, a Cortina punte del 75% ... milanotoday.it

