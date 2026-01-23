LIVE Sci alpino SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Paris e Franzoni giù dal podio

Segui in diretta il SuperG di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni dei principali atleti. La gara vede protagonisti Paris e Franzoni, che non sono riusciti a salire sul podio. Resta aggiornato cliccando sul link per le ultime notizie e i tempi di partenza, con dettagli sulle performance degli skieur durante la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.02: Sono 97 i centesimi di ritardo per il norvegese Moeller che è 12mo 11.59: Un po’ disordinato e discontinuo l’austriaco Kriechmayr che si inserisce in quinta posizione ed è Quito a 44 centesimi. Ora Moeller 11.58: Kriechmayr ha 35 centesimi di ritardo all’intermedio 11.57: È in testa lo svizzero Odermatt! Non perfetto nelle ultime due parti di gara ma è primo con 3 centesimi di vantaggio! Per ora doppietta svizzera. Ora Kriechmayr 11.56: Odermatt ha 12 centesimi di vantaggio all’intermedio 11.54: Chiude con 1”33 di ritardo lo svizzero Monney che è 11mo ma non è al meglio per via dell’influenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni non si vuole fermareSegui in tempo reale il SuperG di Kitzbuehel 2026, una gara importante per valutare gli equilibri tra gli atleti in vista della discesa di sabato.

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sogna di impensierire OdermattBenvenuti alla diretta del SuperG di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino.

