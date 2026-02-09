Lunedì 9 febbraio, alle 12, si assegneranno le prime medaglie di Milano Cortina 2026 nello slopestyle femminile di sci freestyle. La gara si presenta aperta, con la campionessa in carica Mathilde Gremaud pronta a difendere il titolo e Eileen Gu che, come volto simbolo, cerca di imporsi ancora una volta. In corsa anche l’italiana Gasslitter, determinata a fare bene davanti al pubblico di casa.

Sarà lo sci freestyle ad assegnare le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di lunedì 9 febbraio: la finale dello slopestyle femminile inizierà alle ore 12.30 con la prima manche, proseguirà alle ore 12.59 con il secondo atto e alle ore 13.28 sarà dato il via alla terza run sulle nevi di Livigno. Lo sport che mette in palio il maggior numero di titoli ai Giochi è pronto per incoronare la prima Campionessa Olimpica di questa edizione: si preannuncia un confronto particolarmente serrata per l’ambito scettro. Tutto lascia pensare a un duello tra la svizzera Mathilde Gremaud e la cinese Ailing Eileen Gu, rispettivamente prima e seconda nel turno preliminare con i punteggi di 79. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathilde Gremaud da campionessa in carica, Eileen Gu da volto simbolo: chi vincerà lo slopestyle delle Olimpiadi? Italia con Gasslitter

A Laax, durante la sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026, Ailing Gu si è distinta nelle qualificazioni dello slopestyle, dominando con efficacia.

Eileen Gu si conferma una delle atlete più pagate al mondo.

