mathilde gremaud batte gu in un duello da brividi e vince lo slopestyle alle olimpiadi maria gasslitter in top 10

Mathilde Gremaud conquista l’oro nello slopestyle a Milano Cortina 2026. La svizzera supera la competizione e batte la favorita G in una gara emozionante. La vittoria arriva dopo una serie di salti e acrobazie che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Maria Gasslitter si piazza tra i primi dieci, dimostrando di essere tra le atlete da tenere d’occhio.

Mathilde Gremaud ha vinto la gara di slopestyle, che ha delineato il primo podio dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La svizzera si è imposta sulle nevi di Livigno con il punteggio di 86.96, conseguito nella seconda run dopo un avvio da 83.60, e ha così conquistato la sua seconda medaglia d’oro consecutiva in questa ai Giochi in questa disciplina dopo quella messa al collo quattro anni fa a Pechino. La Campionessa del Mondo in carica ha messo la testa davanti alla cinese Ailing Eileen Gu, che in apertura della gara si era espressa in 86.58 e aveva messo pressione alla grande avversaria nell’annunciatissimo duello della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lunedì 9 febbraio, alle 12, si assegneranno le prime medaglie di Milano Cortina 2026 nello slopestyle femminile di sci freestyle.

Questa mattina alle Olimpiadi si sono svolte le gare di freestyle e slopestyle femminile.

