Braglia avverte: la Viola paga l’ambiente. La squadra manca di identità societaria, ma la Juve di Spalletti deve continuare il trend positivo. L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ospite della trasmissione Maracanà, per analizzare l’imminente scontro tra Fiorentina e Juventus, valido per la 12ª giornata di Serie A. Braglia ha subito puntato l’attenzione sul fattore ambientale della partita. Secondo lui, sarebbe stato meglio se la Fiorentina avesse giocato fuori, perché a livello ambientale giocare davanti al suo pubblico potrebbe ritorcersi contro i viola, vista la crisi di risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Braglia avverte i bianconeri prima di Fiorentina Juve: «Può essere un fattore, bisognerà fare attenzione». Ecco a cosa si riferisce

Braglia stronca il bianconero: «Se vuole andare via che vada, battere cassa è sintomo di non professionalità» - Braglia attacca il bianconero: la richiesta di aumento è sintomo di non professionalità, ha ancora 4 anni di contratto e deve prima dimostrare La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz continua a i ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve, Braglia: 'Yildiz batte cassa con 4 anni di contratto sintomo di non professionalità' - Stando alle parole dette dall'ex calciatore Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio, l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz starebbe avendo un comportamento poco professionale, chiedendo al club bi ... it.blastingnews.com scrive

Braglia: "Il derby può dare alla Juve la fiducia per lottare per le prime posizioni. Vedo troppe perplessità nei confronti di Di Gregorio" - L'ex portiere Simone Braglia si è espresso anche sulle vicende bianconere intervenendo a TMW Radio, durante Maracanà. Riporta tuttojuve.com