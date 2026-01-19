Juventus il peso sulle spalle di Yildiz | un limite che non può essere ignorato

La Juventus si trova ad affrontare una sfida importante, con il peso di una giovane promessa come Yildiz che, nonostante il talento, incarna un limite della squadra. La dipendenza da un calciatore così giovane evidenzia una questione più ampia, legata alle dinamiche di gruppo e alla stabilità complessiva della rosa. Un’analisi necessaria per comprendere le reali prospettive di una squadra che ambisce a tornare ai vertici.

La Juventus, oggi, affronta una contraddizione evidente: una squadra costruita per competere ai massimi livelli si ritrova a dipendere quasi totalmente dal rendimento di un calciatore di vent’anni, con risultati che oscillano in base alla sua serata e che raccontano un problema strutturale più profondo del semplice episodio negativo. Una Juventus appesa all’estro di un ventenne. Quando il talento più giovane si accende, la partita prende una direzione. La manovra trova sbocchi, le occasioni arrivano, la squadra respira. Quando invece i suoi tiri colpiscono il palo o non trovano la porta, Juventus si spegne insieme a lui. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

