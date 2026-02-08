A che ora lo sci alpino domani in tv Olimpiadi 2026 | combinata a squadre maschile programma streaming

Domani alle 10, gli appassionati di sci alpino potranno seguire in tv la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara arriva dopo le due discese libere e promette spettacolo sugli schermi di tutto il paese.

Dopo la disputa delle due discese libere, il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con la combinata a squadre maschile: l’appuntamento è domani, lunedì 9 febbraio, alle ore 10.30, andrà in scena la discesa libera e alle ore 14.00 lo slalom, sempre sulla pista Stelvio di Bormio. Si tratta di una neonata specialità, pensata per rendere questo sport solitamente individuale anche un affare per Nazionali. Ogni Paese sarà rappresentato da un determinato numero di coppie, formate un velocista che si cimenterà nella discesa e da uno specialista delle discipline tecniche che gareggerà in slalom: si sommeranno i due tempi e si delineerà la classifica generale, che assegnerà così le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle 11, gli atleti di sci alpino scendono in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani lo sci alpino apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

