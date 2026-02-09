Olimpiadi 2026 oggi in tv orari programma e italiani in gara a Milano Cortina | Constantini e Mosaner in semifinale

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina entrano nel vivo con le gare di oggi, 9 febbraio. In tv si possono seguire le semifinali di Constantini e Mosaner nel torneo di doppio misto di bob. In campo anche gli italiani Paris e Franzoni nello sci alpino maschile. Gli orari delle gare e le modalità di visione in chiaro e streaming sono già disponibili: un’altra giornata intensa per gli appassionati.

Il programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 9 febbraio: Paris e Franzoni nello sci alpino maschile. Orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv. L'Italia dello sci alpino maschile cerca il bis con la combinata a squadre. Grandissima attesa anche per Charlène Guignard e Marco Fabbri e la coppia Constantini-Mosaner. Dalle 19:00 anche il salto con gli sci maschile avrà l'inizio del suo spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

