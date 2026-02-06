Olimpiadi Milano-Cortina oggi in TV programma e orari degli italiani in gara | Constantini e Mosaner nel curling

Questa mattina le Olimpiadi Milano-Cortina arrivano in TV con le gare degli italiani. Constantini e Mosaner scendono in pista nel curling doppio misto, pronti a darsi battaglia per conquistare una medaglia. La gara è in diretta e gli appassionati sono già sintonizzati, aspettando di vedere se i due riusciranno a ripetere i successi delle scorse competizioni.

Il programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 6 febbraio: Constantini e Mosaner impegnati nel curling doppio misto. Orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi gli azzurri scendono in pista a Milano e Cortina per i primi eventi dei Giochi Invernali.

Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026.

