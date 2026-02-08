Olimpiadi 2026 oggi in TV orari programma e italiani in gara a Milano Cortina | debutto di Goggia e Brignone

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina arrivano in tv con le prime gare. In pista ci sono le atlete italiane Goggia e Brignone che si sfidano nella discesa libera femminile. La competizione è molto attesa, e gli appassionati si sintonizzano per seguire il debutto delle due campionesse.

