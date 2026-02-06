San Siro si accende di luci e musica per l’apertura delle Olimpiadi invernali. Centinaia di atleti da 92 paesi partecipano alla cerimonia, che combina spettacolo con momenti istituzionali e tradizioni italiane. Tra i momenti più emozionanti, la cantante Laura Pausini che intona l’Inno di Mameli davanti a una folla entusiasta. La serata segna ufficialmente l’inizio della rassegna sportiva, con milioni di persone che seguono da casa.

È la sera di San Siro a segnare l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con una cerimonia d'apertura che ha unito spettacolo, simboli istituzionali e identità culturale italiana. Lo stadio Meazza si è trasformato nel cuore scenico dei Giochi diffusi tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo, dando forma alla prima Olimpiade invernale "diffusa" della storia. L'attesa è iniziata già nel pre show, mentre gli spalti cominciavano a riempirsi con musica e intrattenimento affidati al dj set del duo Merk & Kremont. A condurre l'anteprima Marco Maccarini e Brenda Lodigiani, chiamati a scaldare il pubblico prima dell'inizio della cerimonia vera e propria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olimpiadi, atleti da 92 paesi. E Laura Pausini canta l'Inno di Mameli

Approfondimenti su Milano Cortina2026

A poche ore dall’inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i fan di Mameli sono già in fermento.

Questa notte San Siro si è riempito di emozioni con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Si accende il sogno azzurro. Iniziano i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Come raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026? Ci saranno ZTL a Milano? Domande e risposte sui giochi: tutte le informazioni utili.

Olimpiadi, atleti da 92 paesi. E Laura Pausini canta l'Inno di MameliÈ la sera di San Siro a segnare l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con una cerimonia d'apertura ... iltempo.it

Al via un'Olimpiade davvero globale con 92 nazioni dai 5 continenti e tanti sogni esoticiTre Paesi al debutto - Benin, Emirati Arabi Uniti e Guinea Bissau - per un totale di 116 titoli assegnati e 2958 atleti in gara ... gazzetta.it

Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com

Laura Pausini Il suo Inno di Mameli ha emozionato il mondo . . #RDSnews #RDSgrandisuccessi #LauraPausini #GiochiInvernali2026 facebook