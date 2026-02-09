L’Italia sta vivendo un inizio straordinario alle Olimpiadi Invernali del 2026. I risultati delle medaglie e gli ascolti tv di Rai2 mostrano che il paese sta facendo il massimo, con successi mai raggiunti prima in questa edizione. Un fine settimana di record, con una giornata da sei medaglie che si vede di rado anche nelle Olimpiadi estive.

Non è stato soltanto il fine settimana dei primati, perché l’Italia mai era partita così bene alle Olimpiadi Invernali in termini di medaglie e, ancor più, mai aveva avuto una giornata da sei medaglie, cosa accaduta peraltro in modo raro anche alle Olimpiadi Estive. A sorridere è anche la Rai, almeno con i dati di ascolto comunicati dall’Auditel che hanno stabilito come Rai2 stia semplicemente rompendo qualsiasi schema con Milano Cortina. Andiamo con ordine e partiamo dal sabato, dove sono disponibili anche i dati della total audience (cioè quelli che includono sia la visione tv che quella su altri dispositivi, cioè RaiPlay): l’oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio velocità ha ottenuto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026, medaglie ed ascolti: i successi d’Italia fanno volare Rai2

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Sabato sera, le Olimpiadi hanno portato grandi ascolti su Rai2, che ha superato tutti gli altri canali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Medagliere Italia alle Olimpiadi Invernali 2026: Sofia Goggia nello Sci e Lucia Dalmasso nello Snowboard, nuovi bronzi azzurri; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia terza dietro Norvegia ed USA, ma prima per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

Olimpiadi 2026, medaglie ed ascolti: i successi d’Italia fanno volare Rai2Non è stato soltanto il fine settimana dei primati, perché l'Italia mai era partita così bene alle Olimpiadi Invernali in termini di medaglie e, ancor ... oasport.it

Olimpiadi programma lunedì 9 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026 x.com

Olimpiadi: giornata storica quella di ieri per l'Italia, che vince ben 6 medaglie. Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera. Articolo nei commenti. #radiolombardia #noncifermiamomai #Olimpiadi facebook