Medaglie successi ed esempio | Pisa premia il paracanoista Christian Volpi
Nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti il Comune di Pisa ha voluto rendere omaggio a Christian Volpi, atleta paralimpico di straordinario talento, premiato direttamente dal presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi. La cerimonia ha sottolineato i successi dell’atleta. 🔗 Leggi su Today.it
Oggi su SportAbila si è parlato pure delle prestazioni , medaglie e successi del Mitico uomo che Non si Arrende Mai Complimenti colonnello #wlafuga è con tè Sempre - facebook.com Vai su Facebook
