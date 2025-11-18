Medaglie successi ed esempio | Pisa premia il paracanoista Christian Volpi

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti il Comune di Pisa ha voluto rendere omaggio a Christian Volpi, atleta paralimpico di straordinario talento, premiato direttamente dal presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi. La cerimonia ha sottolineato i successi dell’atleta. 🔗 Leggi su Today.it

