Sabato sera, le Olimpiadi hanno portato grandi ascolti su Rai2, che ha superato tutti gli altri canali. C’è Posta per Te si aggiudica comunque il primo posto tra i programmi più visti, mentre The Voice Kids tiene bene su Rai1. La serata si conferma come una delle più seguite della settimana, con gli sport che spingono gli spettatori verso Rai2.

Sabato sera di ascolti importanti: C’è Posta per Te al comando, The Voice Kids regge su Rai1 e le Olimpiadi trainano Rai2. Ecco tutti i numeri. La prima serata di sabato 7 febbraio 2026 conferma il buon momento dell’intrattenimento generalista, con Canale 5 e Rai1 protagoniste assolute e con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che continuano a garantire risultati solidi su Rai2 anche in total audience. Prime time: Canale 5 davanti a tutti. Su Rai1, The Voice Kids intrattiene 3.224.000 spettatori con il 21,54% di share nella fascia 21:22–00:44, mantenendo una tenuta stabile e competitiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience Sabato 7 febbraio 2026: Olimpiadi travolgenti, Rai2 cresce e batte tutti

Approfondimenti su Olimpiadi Travaglianti

Nella serata di lunedì 12 gennaio 2026, il programma Uomini e Donne ha registrato la maggiore crescita, con un incremento di 92.

Nella serata di domenica 11 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo hanno evidenziato un incremento per Amici, che ha raggiunto il 26,07%, registrando la crescita più significativa tra i programmi della serata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Travaglianti

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 30 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, Colpa dei sensi e Quarto Grado; MasterChef Italia, uragano Jeremy Chan per la Masterclass e ascolti in crescita; La cerimonia di apertura si prende tutto: 9.2 milioni di spettatori e 46,2% di share; Ascolti tv ieri mercoledì 4 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Una nuova vita e Chi l'ha visto.

Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con C'è Posta per Te di Maria De Filippi e The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. virgilio.it

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7 febbraioCome sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato Sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

#AscoltiTV Total Audience | Venerdì 6 Febbraio 2026. #UominieDonne (+98K) e la Cerimonia d’Apertura delle #Olimpiadi (+96K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 5 Febbraio 2026. Atalanta-Juventus (+141K) cresce più di tutti. Segue Uomini e Donne (+109K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen facebook