Olimpiadi 2026 lo sciatore Hunter Hess contro Trump Il presidente Usa | È un vero perdente

Durante una conferenza stampa, Hunter Hess, lo sciatore statunitense, ha preso di mira Donald Trump, definendolo un “vero perdente”. Hess ha anche criticato le politiche dell’amministrazione, puntando il dito sulle violenze degli agenti ICE che hanno portato alla morte di due cittadini. La sua posizione ha scatenato reazioni nel mondo dello sport e della politica.

Hunter Hess contro Donald Trump. Il campione statunitense di sci freestyle durante una conferenza stampa ha criticato le politiche del presidente Usa, soprattutto alla luce delle violenze messe in atto dagli agenti federali dell’ICE che hanno causato la morte di due cittadini ( Renee Good e Alex Pretti ). “Credo che rappresentare gli Stati Uniti in questo momento susciti emozioni contrastanti. È un po’ difficile. Ovviamente ci sono molte cose che non mi piacciono molto, e credo che non piacciano a molte persone”. “Solo perché indosso la bandiera non significa che rappresento tutto ciò che sta accadendo negli Stati Uniti”, aveva detto il 27enne dell’Oregon, bronzo ai Winter X Games di Aspen 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Donald Trump ha attaccato duramente Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense.

Donald Trump non ha perso tempo e ha criticato duramente Hunter Hess, lo sciatore americano che, in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva espresso dubbi sulla possibilità di rappresentare gli Stati Uniti in un periodo così difficile.

