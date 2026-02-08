Trump contro lo sciatore olimpico Hunter Hess | È un perdente si ritiri

Donald Trump ha attaccato duramente Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense. L’ex presidente ha definito il giovane atleta un perdente e gli ha consigliato di ritirarsi. La polemica è scoppiata durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, coinvolgendo anche una parte della delegazione americana.

Alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 una parte della delegazione statunitense è finita al centro di una polemica che, in poche ore, è arrivata fino a Donald Trump. Tutto nasce da alcune frasi pronunciate da Hunter Hess, atleta di sci freestyle.

