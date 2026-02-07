Olimpiadi 2026 il medagliere dell’Italia

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate con due medaglie per l’Italia nella discesa libera. Giovanni Franzoni e Dominik Paris si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo, portando a casa i primi riconoscimenti per gli atleti italiani in questa edizione. La gara ha subito riscosso l’interesse degli appassionati, mentre i concorrenti affrontano le piste con determinazione.

Le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina si aprono con le due medaglie nella discesa libera, grazie al secondo e terzo posto di Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Quasi incredulo a fine gara Franzoni, ai microfoni della Rai: "Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa.sono cose che non avrei mai immaginato. Devo ringraziare quelli che mi sono sempre stati vicino, il mio team, la squadra". Sulla stessa lunghezza d'onda Dominik Paris: "Stupendo essere sul podio con Giovanni: ha dimostrato di essere forte in stagione, oggi anche di saper resistere alla pressione.

