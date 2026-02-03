Olimpiadi Milano-Cortina 2026 chi sono gli atleti italiani qualificati | l'elenco per ogni disciplina

A pochi anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, l’Italia si prepara a portare a Milano e Cortina un numero record di atleti. Sono 109 quelli qualificati finora, con 56 uomini e 53 donne. Tra i nomi più noti ci sono Sofia Goggia, Federica Brignone, Arianna Fontana e Pietro Sighel. La squadra azzurra si sta rafforzando, pronta a fare bella figura sulle piste e nelle gare in calendario.

Saranno 109 gli atleti azzurri presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: un totale record per l'Italia, con 56 uomini e 53 donne tra cui Sofia Goggia e Federica Brignone, Arianna Fontana e Pietro Sighel.

