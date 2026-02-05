L’ITA rivela la percentuale di atleti sottoposta ai controlli antidoping prima delle gare alle Olimpiadi

Questa settimana si è parlato molto delle misure adottate per garantire la regolarità delle Olimpiadi invernali del 2026. Durante la 145ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale, sono state presentate le nuove linee guida per il controllo antidoping. L’ITA ha anche rivelato le percentuali di atleti sottoposti ai controlli prima delle gare, dimostrando un sistema più capillare e coordinato rispetto al passato. La priorità è assicurare che le competizioni siano pulite e trasparenti, e questa novità fa parte di un piano

Un sistema antidoping capillare, coordinato e pensato sul lungo periodo: è questo il quadro emerso martedì durante la 145ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale, quando sono state presentate le linee guida operative in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Le informazioni condivise dal CIO e dall'International Testing Agency (ITA) delineano un programma costruito per agire nel momento più sensibile che precede l'evento, ma anche per produrre effetti ben oltre la cerimonia di chiusura. Oltre il 92% degli atleti attesi ai Giochi è già stato sottoposto ad almeno un controllo antidoping, con più di 7.

