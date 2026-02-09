Olimpiadi 2026 combinata a squadre di sci | Franzoni super nella discesa libera – La diretta

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Giovanni Franzoni ha dominato nella discesa libera, portando l’Italia a un risultato importante nella combinata a squadre di sci alpino. La giornata è stata ricca di emozioni, con gli italiani impegnati in diverse discipline, dalla neve al curling, fino allo snowboard.

Altra giornata di gare alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Diversi gli italiani impegnati oggi lunedì 9 febbraio: dalla combinata a squadre di sci alpino (con Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder) al doppio misto di curling (Amos Mosaner e Stefania Constantini nella fase round robin), passando per la finale femminile di snowboard big air (con Marilù Poluzzi). Sono cinque le medaglie d’oro che verranno assegnate oggi. Olimpiadi 2026 – La diretta delle gare di oggi lunedì 9 febbraio Inizio diretta: 090226 10:00 Fine diretta: 090226 23:00 10:55 090226 Al via la discesa combinata di sci E’ iniziata la discesa combinata maschile di sci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giovanni Franzoni, il "Sinner dello sci", si prende l'argento nella discesa libera a Bormio.

