Olimpiadi chi è Giovanni Franzoni il Sinner dello sci argento nella discesa libera

Giovanni Franzoni, il “Sinner dello sci”, si prende l’argento nella discesa libera a Bormio. Un sogno diventato realtà dopo anni di sacrifici, tra infortuni e dolore per la perdita di un amico. La sua storia, da ragazzino con il sogno di vincere, ora si completa con questa medaglia olimpica, che vale più di tante parole.

L’argento olimpico al collo è freschissimo, ma la storia di Giovanni Franzoni sembrava da tempo tratta da una sceneggiatura La storia di un ragazzino che sognava la gloria olimpica ma che ha dovuto superare infortuni, problemi e la morte di un caro amico prima di far esplodere la gioia oggi sulla Stelvio di Bormio. Vediamo quindi insieme come l’atleta del Garda è riuscito a salire sul podio olimpico e confermarsi come uno dei più promettenti sciatori della nuova generazione, in grado di offrire soddisfazioni ai tifosi azzurri per anni. “Da bambino sognavo un Olimpiade". Ai microfoni dei colleghi presenti nella zona mista a Bormio è evidente come Giovanni Franzoni fatichi a rendersi conto di quello che è appena successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Italia parte forte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

