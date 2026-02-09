LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | Franzoni davanti a tutti in discesa bene anche Paris

Dopo la prima manche della combinata maschile alle Olimpiadi, Franzoni si piazza in testa grazie a una buona discesa. Paris non è lontano, segue a breve distanza. Casse fatica e chiude solo decimo, a un secondo e mezzo dal leader. La gara prosegue con le altre prove, ma l’Italia già mostra segnali positivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.10 Non eccezionale la discesa di Casse: 10° a 1.46. Nessuna possibilità di medaglia. 11.09 Al secondo intermedio Casse paga 0.21, al terzo di 0.43. 11.09 Tocca a Mattia Casse, che avrà poi in slalom Tommaso Saccardi. 11.08 Von Allmen sbaglia nel finale e perde ben 68 centesimi. Chiude quarto a 42 centesimi da Franzoni. 11.06 L’elvetico al primo parziale ha lo stesso tempo di Franzoni, al secondo è dietro di 0.35, al terzo ha ancora lo stesso tempo dell’azzurro. 11.05 Monney è secondo a soli 17 centesimi da Franzoni. La Svizzera sta ponendo le basi per vincere più di una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si è corsa la discesa maschile alle Olimpiadi.

LIVE Sci Alpino combinata a squadre maschile: Franzoni primo davanti a Monney e Odermatt. Quinto ParisSono 21 le coppie iscritte. Per l'Italia saranno quattro: Giovanni Franzoni - già medaglia d'argento nella discesa libera - e Alex Vinatzer, mentre la seconda squadra sarà quella che abbinerà Tommaso ... gazzetta.it

LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la discesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.43 Hemetsberger è dietro di 0.18 al terzo intermedio. 10.41 Non bene nemmeno Allegre: ... oasport.it

L'Italia dello sci alpino maschile cerca altre medaglie con la combinata a squadre facebook

