LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 37-33 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riavvicinano i serbi

L’Olimpia Milano si avvicina di nuovo ai serbi del Partizan Belgrado nel match di Eurolega. Al momento il punteggio è 37-33, con Brown che segna una tripla e riduce le distanze. Poco prima, il giocatore aveva già messo a segno un canestro importante, portando Milano più vicina alla rimonta. La partita resta aperta e i tifosi sono ancora in attesa di vedere quale squadra riuscirà a prendere il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-33 Tripla di Brown. 37-30 Canestro di Brown. 37-28 Tap-in di Booker. 35-28 Inarrestabile Brooks. 33-28 Ancora Lakic da tre. 33-25 Ancora Bolmaro. 31-25 2+1 per Bolmaro. 28-25 Risponde Lakic. 28-22 TRIPLA BROOKS! Fine primo quarto! Milano conduce 25-22. 25-22 Gioco da tre di Brown. 25-19 Ancora Armani Brooks. 23-19 Bel canestro di Brooks. 21-19 Non si ferma Jekiri. 21-17 Ancora Armani Brooks. 23-19 Bel canestro di Brooks. 21-19 Non si ferma Jekiri. 21-17 12 di Brooks. 20-17 Ancora Jekiri con il piazzato. 20-15 Schiaccia ancora Nebo. 18-15 Canestro di Jekiri. 18-13 Gioco da tre punti di Leday. 15-13 Tripla di Osetkowski. 15-10 Nebo dopo il libero.

