LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado Eurolega basket 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Questa sera si gioca la partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valida per la 25esima giornata di Eurolega. Seguiamo in tempo reale l’andamento del match, con aggiornamenti continui sui punti, le azioni e le emozioni sul parquet. I tifosi sono già in fermento, pronti a vivere ogni momento di questa sfida importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valevole per la 25esima giornata di Eurolega 2025-2026. All'Allianz Cloud in Milano, la squadra meneghina, dopo tre sconfitte consecutive in Europa, deve necessariamente reagire oggi per tenere vive le speranze play-in, ormai sempre più lontani. L'Olimpia vive indubbiamente un momento da dentro o fuori. Un'altra sconfitta tra le mura amiche comprometterebbe in maniera significativa le ambizioni della post-season. La squadra di coach Poeta, al tredicesimo posto della classifica (11 vittorie e 13 sconfitte) deve tornare a vincere nella massima competizione europea e lasciarsi alle spalle il momento negativo.

