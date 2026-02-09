Olbia | 39enne in arresto per tentato furto d’auto ritrovati attrezzi da scasso e subito trasferito in carcere a Nuchis

Questa notte a Olbia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni dopo averlo trovato dentro un’auto, con attrezzi da scasso. L’uomo è stato subito portato nel carcere di Nuchis. Sul posto sono stati rinvenuti gli strumenti che potevano essere usati per scassinare veicoli. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in cella.

Olbia, un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella notte per tentato furto d'auto. L'episodio è avvenuto nella città sarda, dove l'uomo è stato sorpreso all'interno di un veicolo e trovato in possesso di attrezzi da scasso, finendo in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Nuchis. La quiete di Olbia è stata interrotta nella notte dall'intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato un uomo mentre tentava di rubare un'auto. La prontezza delle forze dell'ordine ha permesso di sventare il furto e assicurare alla giustizia il responsabile. L'efficacia di questo intervento sottolinea l'importanza di una presenza costante e di controlli mirati sul territorio, soprattutto in un contesto urbano in crescita come quello olbiese.

