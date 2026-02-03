E' in sorveglianza speciale ma gira con attrezzi da scasso nuovo arresto per il ladro-romanziere | Andavo dalla mia donna

Un uomo già sotto sorveglianza speciale è stato arrestato di nuovo ad Ancona. I carabinieri della Tenenza di Falconara lo hanno trovato in auto fuori città con attrezzi da scasso. Quando i militari lo hanno fermato, l’uomo ha detto che stava andando dalla sua donna. Ma non poteva entrare in Ancona, e così lo hanno portato in caserma. È il secondo arresto per lui in poco tempo.

In manette Gilberto Popolo, detto “l'uomo ragno” e "ladro gentiluomo". I carabinieri lo hanno intercettato fuori comune violando la misura di prevenzione. Alle spalle ha diversi furti in abitazione dove con estrema abilità riusciva sempre a entrare ANCONA – Non poteva varcare il confine di Ancona ma i carabinieri della Tenenza di Falconara lo hanno sorpreso in auto fuori città procedendo subito dopo all'arresto. In manette è finito di nuovo Gilberto Popolo, 75 anni, anconetano e conosciuto come il ladro acrobata, il ladro gentiluomo e l'uomo ragno perché specializzato in furti in appartamento fatti con estrema destrezza.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

