Como furto in coppia all’autogrill | a bordo dell’auto trovate mazze bastoni e attrezzi per lo scasso

Due uomini sono stati intercettati questa mattina all’Autogrill di Como dopo aver tentato di rubare nel negozio. L’addetto alla security ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito. Durante il controllo dell’auto dei sospetti, gli agenti hanno trovato mazze, bastoni e attrezzi da scasso. Ora gli uomini sono in caserma, in attesa di chiarimenti.

Como, 7 febbraio 2026 – Sono stati segnalati dall' addetto alla security di un Autogrill per un furto all'interno del negozio e la polizia intervenuta ha trovato nella loro auto mazze, bastoni e attrezzi per lo scasso. Non solo, gli agenti hanno anche scoperto che l'auto era di proprietà di un amico che gliel'aveva prestata, senza più riuscire a riaverla indietro. Coppia nei guai. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 febbraio, nel Comasco. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti nell 'area di servizio Lario Est, sull'autostrada A9, in ausilio ad un equipaggio della polizia stradale di Como, che aveva fermato una coppia accusata di aver commesso un furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato due auto di grossa cilindrata, successivamente accertate come provento di furto.

La polizia municipale di Prato ha intercettato e fermato un'auto in via Roma, a bordo della quale sono stati trovati gioielli, contanti e attrezzi da scasso.

Como, singolare furto in autogrill, denunciata una coppia. Nell'auto che non avevano restituito la Polizia trova, mazze, bastoni e attrezzi per lo scasso

Furto in coppia all'autogrill: a bordo della macchina c'erano mazze, bastoni e attrezzi per lo scasso

