Occupato il liceo Virgilio di Milano studenti in protesta contro il governo Meloni

Questa mattina, studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio di piazza Ascoli, impedendo l’ingresso al personale scolastico. L’azione, condotta dal collettivo studentesco dell’istituto, si inserisce in un contesto di protesta contro le politiche del governo Meloni. La situazione è ancora in evoluzione, mentre le autorità monitorano gli sviluppi.

Occupato il liceo Virgilio di Milano. Un gruppo di studenti, tra cui membri del collettivo studentesco dell’istituto, è entrato nell’edificio di piazza Ascoli alle 7 di questa mattina, martedì 27 gennaio, al momento dell’arrivo del personale scolastico, impedendo l’accesso ai docenti. L’azione, spiegano gli alunni in un comunicato, è una forma di protesta contro il governo guidato da Giorgia Meloni e contro quelle che definiscono riforme « repressive e guerrafondaie ». Il governo, infatti «è pienamente partecipe nel programma di riarmo europeo, che porterà la spesa militare al 5% totale del Pil e il cui finanziamento comporterà pesantissimi tagli alla sanità e soprattutto alla scuola».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Virgilio Milano

Gli studenti del Liceo Giulio Cesare hanno occupato l'istituto per protestare contro la mancanza di confronto e l'indifferenza della presidenza, in seguito alla diffusione di una 'lista stupri'.

Il liceo Virgilio di Milano ha avviato una raccolta fondi per supportare quattro studenti feriti a Crans-Montana, già raccolti 85.

Ultime notizie su Virgilio Milano

dignità TV. . Siracusa, Liceo Corbino occupato: studenti in rivolta contro il gelo nelle aule. Oggi con La Parola alle Lotte siamo a Siracusa, dove gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “O.M. Corbino” hanno detto basta. Da questa mattina l’istitu - facebook.com facebook