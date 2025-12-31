Secondo gli analisti, il prezzo della NVIDIA RTX 5090 potrebbe raggiungere i 5000 dollari nel 2026. Dopo un 2025 caratterizzato da difficoltà nel settore hardware, si prevede un ulteriore peggioramento della situazione nei prossimi anni, influenzando i costi e la disponibilità delle componenti più avanzate.

Il 2025 è stato un anno estremamente difficile per il mercato hardware, ma il 2026 potrebbe addirittura peggiorare ulteriormente la situazione. Secondo nuove analisi provenienti dall’industria asiatica, il prezzo della NVIDIA RTX 5090 è destinato a salire drasticamente, con le stime che parlano di una GPU top di gamma che potrebbe raggiungere i 5.000 dollari entro il prossimo anno. Un aumento senza precedenti, che rischia di trasformare il gaming PC di fascia alta in un lusso per pochi, dove alla base di tutto che c’è una crisi strutturale delle memorie. Insider Gaming segnala che il problema principale riguarda il costo della VRAM e della DRAM, aumentato in modo esplosivo nella seconda metà del 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il prezzo di NVIDIA RTX 5090 salirà fino a 5000$ nel 2026, secondo gli analisti

