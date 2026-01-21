Sclerosi multipla studio Iss rivela | Ecco cosa può causare il virus Epstein Barr

Un recente studio dell'Iss evidenzia un possibile collegamento tra il virus Epstein Barr e la sclerosi multipla. La ricerca approfondisce le implicazioni di questa infezione, contribuendo a comprendere meglio i fattori di rischio associati alla malattia. Questo nuovo elemento rappresenta un passo importante nel campo della neurologia e della prevenzione, offrendo spunti utili per studi futuri e strategie di intervento.

(Adnkronos) – Scoperto un nuovo tassello nel legame tra l'infezione da virus Epstein Barr e la sclerosi multipla. I linfociti B infettati dal virus di Epstein Barr (Ebv) infatti sono in grado di 'bloccare' la risposta immunitaria nel sistema nervoso centrale attraverso l'espressione di una proteina, un processo che può innescare la cascata di eventi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.