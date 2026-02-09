Nuovo potabilizzatore a Pianello

Arezzo, 9 febbraio 2026 - È stato attivato il nuovo impianto di potabilizzazione a Pianello, vicino a Lucignano. L’impianto ora è operativo e aiuta a garantire acqua pulita e sicura per tutta l’area dell’ATO 4 Alto Valdarno. Con questa novità, i cittadini possono contare su un sistema più affidabile e moderno per l’approvvigionamento idrico.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – È già in funzione il nuovo impianto di potabilizzazione che, dal territorio di Lucignano, contribuisce alla messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'ATO 4 Alto Valdarno. Fondamentali la capacità progettuale di Nuove Acque e la collaborazione con EAUT e Acquedotto del Fiora. Lucignano, 9 Febbraio 2026 Il potabilizzatore di Pianello è stato realizzato grazie alla capacità progettuale (e realizzativa) di Nuove Acque e alla collaborazione con MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) EAUT (Ente Acque Umbro Toscane) e Acquedotto del Fiora. Il progetto, relativo alla realizzazione di un impianto di potabilizzazione da 45 litri al secondo in località Pianello, nel Comune di Lucignano e alle condotte di adduzione Casalta-serbatoio I Frati nel comune di Sinalunga e l'adduzione impianto Pianello - Impianto Rosario nel comune di Lucignano per complessivi 7,2 Km.

