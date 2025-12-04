Donna uccisa a Pianello Vallesina nuovo sopralluogo nella casa | telecamere sequestrate Si cerca senza sosta il marito

Ancona, 4 dicembre 2025 - Nuovo sopralluogo questa mattina nella casa di Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) dove ieri è stata trovata morta Sadjide Muslija dopo essere stata picchiata. I rilievi ieri sono terminati alle 21.30, oggi si continua. La Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona è entrata nella casa per cercare tracce microscopiche e l'oggetto contundente che potrebbe essere stato usato per uccidere la donna. Sequestrate le telecamere. I carabinieri avrebbero repertato degli oggetti in casa che potrebbero essere compatibili con l'azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna uccisa a Pianello Vallesina, nuovo sopralluogo nella casa: telecamere sequestrate. Si cerca senza sosta il marito

