il potabilizzatore al sicuro lavori da oltre un milione

A Conselice sono in corso interventi di protezione idraulica nell’area del potabilizzatore, con lavori iniziati da oltre un milione di euro. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, fondamentale per la fornitura di acqua potabile nella zona. La manutenzione preventiva contribuisce a preservare la qualità del servizio e a proteggere le risorse idriche locali.

Sono partiti a Conselice gli interventi per realizzare opere di protezione idraulica nell’area che ospita il potabilizzatore. L’obiettivo, grazie a un investimento di circa un milione e 100mila euro finanziato da fondi Pnrr, è garantire maggiore sicurezza all’impianto in caso di eventi di piena dei canali circostanti. Il completamento è previsto entro giugno. L’impianto di potabilizzazione si trova in via Guglielma e l’intervento era stato inizialmente inserito tra quelli finanziati dall’ordinanza commissariale per l’alluvione. L’impianto di potabilizzazione di Conselice riveste un ruolo strategico nel sistema di approvvigionamento idrico della zona in quanto al suo interno si effettuano i trattamenti finali di potabilizzazione dell’acqua, garantendo al contempo lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua potabile verso il comune di Conselice e la località di Lavezzola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

