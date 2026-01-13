alla scoperta del nuovo piano sosta incontro al centro sociale la quercia

Giovedì alle 20.30, presso il Centro sociale La Quercia in piazza Medaglie d’Oro 4, si terrà un’assemblea pubblica per illustrare il nuovo piano sosta e le recenti misure di accessibilità al centro storico. L’incontro offre l’opportunità ai cittadini di conoscere le modifiche previste e di partecipare al confronto sulle future strategie di gestione del traffico e della mobilità urbana.

È in programma per giovedì, alle 20.30, al Centro sociale La Quercia, in piazza Medaglie d’Oro 4, un’ assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico. All’incontro prenderà parte il sindaco, Alessandro Barattoni, insieme alla presidente del Consiglio territoriale Area Darsena, Natascia Tronconi, e a alcuni assessori. "L’appuntamento – sottolinea Barattoni –, si inserisce in una serie di incontri che abbiamo voluto per illustrare alla cittadinanza le misure approvate nei giorni scorsi su sosta e accessibilità del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

