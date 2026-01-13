Alla scoperta del nuovo piano sosta Incontro al centro sociale La Quercia
Giovedì alle 20.30, presso il Centro sociale La Quercia in piazza Medaglie d’Oro 4, si terrà un’assemblea pubblica per illustrare il nuovo piano sosta e le recenti misure di accessibilità al centro storico. L’incontro offre l’opportunità ai cittadini di conoscere le modifiche previste e di partecipare al confronto sulle future strategie di gestione del traffico e della mobilità urbana.
È in programma per giovedì, alle 20.30, al Centro sociale La Quercia, in piazza Medaglie d’Oro 4, un’ assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico. All’incontro prenderà parte il sindaco, Alessandro Barattoni, insieme alla presidente del Consiglio territoriale Area Darsena, Natascia Tronconi, e a alcuni assessori. "L’appuntamento – sottolinea Barattoni –, si inserisce in una serie di incontri che abbiamo voluto per illustrare alla cittadinanza le misure approvate nei giorni scorsi su sosta e accessibilità del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Un'assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il nuovo piano sosta e le misure di accesso al centro storico
Leggi anche: Un'assemblea pubblica per la presentazione del nuovo piano sosta e delle novità in centro storico
Alla scoperta del nuovo piano sosta. Incontro al centro sociale La Quercia; Sosta a pagamento e Ztl in Ortigia, l’assessore: “Residenti tutelati”; Piano della Sosta di Siracusa: un regalo di Natale avvelenato - Smart TV - Amazon FireTV - Quotidiano di Informazione; Siracusa. Dati falsi e arroganza istituzionale, il Piano di Sosta è una ‘menzogna aritmetica’: monta la protesta dei cittadini.
Alla scoperta del nuovo piano sosta. Incontro al centro sociale La Quercia - 30, al Centro sociale La Quercia, in piazza Medaglie d’Oro 4, un’ assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove ... msn.com
Alla scoperta del nuovo obiettivo di mercato della Roma: il gioiellino del Marsiglia è alto quasi un metro e novanta e ha nell'esplosività la sua forza principale - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.