Un' assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il nuovo piano sosta e le misure di accesso al centro storico

Giovedì 8 gennaio alle 17, presso la sala Cavalcoli della Camera di commercio in viale Farini 14, si terrà un’assemblea pubblica per illustrare il nuovo piano sosta e le modalità di accesso al centro storico. L’incontro offre l’occasione per conoscere le modifiche previste e per confrontarsi con le autorità competenti. L’evento è aperto alla cittadinanza, che è invitata a partecipare.

È in programma per giovedì 8 gennaio, alle 17, alla sala Cavalcoli della Camera di commercio in viale Farini 14, la prima assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico.

