La questura trasloca le auto | accordo col Comune si parcheggerà nel garage interrato di via del Portonaccio

La questura di Forlì cambia sede. Dopo un accordo con il Comune, le auto di servizio si sposteranno nel garage interrato di via del Portonaccio. La decisione è stata presa durante la riunione della Giunta comunale del 23 gennaio, che ha dato il via libera alla concessione gratuita dell’immobile alla Polizia di Stato. Ora, i veicoli della questura troveranno spazio in un’area più grande e protetta, alleggerendo così il traffico e migliorando la gestione delle auto di servizio.

Importanti novità sul fronte della logistica della Polizia di Stato a Forlì. La Giunta comunale, riunitasi il 23 gennaio 2026, ha approvato la concessione in comodato gratuito alla questura di Forlì-Cesena di un’ampia autorimessa interrata situata in via del Portonaccio, all’angolo con via Orto.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

