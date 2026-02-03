La questura trasloca le auto | accordo col Comune si parcheggerà nel garage interrato di via del Portonaccio

La questura di Forlì cambia sede. Dopo un accordo con il Comune, le auto di servizio si sposteranno nel garage interrato di via del Portonaccio. La decisione è stata presa durante la riunione della Giunta comunale del 23 gennaio, che ha dato il via libera alla concessione gratuita dell’immobile alla Polizia di Stato. Ora, i veicoli della questura troveranno spazio in un’area più grande e protetta, alleggerendo così il traffico e migliorando la gestione delle auto di servizio.

Importanti novità sul fronte della logistica della Polizia di Stato a Forlì. La Giunta comunale, riunitasi il 23 gennaio 2026, ha approvato la concessione in comodato gratuito alla questura di Forlì-Cesena di un’ampia autorimessa interrata situata in via del Portonaccio, all’angolo con via Orto.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forli Cesena Videosorveglianza urbana, accordo tra Comune, Questura e Carabinieri: accesso alle immagini in tempo reale Il Comune di Frosinone ha stipulato un accordo con la Questura e i Carabinieri riguardante il sistema di videosorveglianza urbana. I lampioni nel quartiere sono spenti, i ladri smontano le auto e rubano le batterie elettriche nei garage Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Forli Cesena Argomenti discussi: Questura alla ‘piccola Eridania’. Qui il progetto del Demanio. Ma il trasloco non piace a tutti; Sicurezza, una regia per le questure: zona gialla, 137 i pass richiesti; Università, il Senato accademico trasloca per la protesta dei collettivi e Prandi smentisce: Nessuna pressione; Uomo di anni trovato senza vita in casa: tragedia in Corso Vittorio Emanuele. La Questura di Ascoli trasloca per lavori all'immobile(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 GEN - La Prefettura di Ascoli Piceno ha pubblicato un avviso pubblico di indagine di mercato, per il reperimento di un immobile da acquisire in locazione passiva e da destin ... msn.com Aperta Casa Fiamme Oro. La struttura è stata consegnata parzialmente alla Questura di Belluno. Comune di Cortina d'Ampezzo MilanoCortina2026 #polizia #cortinadampezzo #notizie #cortina #Sicurezza - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.