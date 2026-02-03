Parcheggio in via del Portonaccio | garage interrato del Comune per accogliere le auto della questura

Il Comune di Forlì ha messo a disposizione della questura un grande garage interrato in via del Portonaccio. L’autorimessa, di proprietà comunale, sarà usata come parcheggio per le auto della Polizia di Stato. La decisione arriva in risposta alle esigenze di spazio e sicurezza delle forze dell’ordine.

Il Comune di Forlì ha concesso in comodato gratuito a una delle sue questure un’ampia autorimessa interrata, situata in via del Portonaccio, per farla servire come parcheggio per le auto della Polizia di Stato. L’accordo, che prevede un periodo di sei anni, mira a risolvere il problema logistico derivante dall’aumento del numero di veicoli in dotazione alla questura, che non trovava spazio sufficiente nella sua attuale sede in corso Garibaldi. La struttura, di proprietà comunale e gestita da Acer, è stata recentemente ristrutturata e certificata, ed è ora utilizzata anche per il parcheggio dei mezzi privati del personale in servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

