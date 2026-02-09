Nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri Stefani | Il meglio per bimbi genitori e famiglie

Oggi apre ufficialmente il nuovo ospedale pediatrico “Salus Pueri” in Veneto. È una giornata che segna un passo importante per la sanità regionale, con l’obiettivo di offrire cure più moderne e spaziose a bambini, ragazzi e loro famiglie. Il direttore Stefani ha sottolineato che il nuovo reparto nasce per garantire il meglio a chi si trova in ospedale, con ambienti studiati per essere più accoglienti e funzionali. Da questa mattina, l’ospedale è operativo e pronto ad accogliere i primi pazienti.

Oggi, 9 febbraio, è una giornata storica per la sanità veneta: da questa mattina è operativo il nuovo ospedale pediatrico del Veneto “Salus Pueri”, la nuova Pediatria che apre le porte per accogliere bambini, ragazzi, famiglie e operatori sanitari in spazi progettati per cure più moderne.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

