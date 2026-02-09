Nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri Stefani | Il meglio per bimbi genitori e famiglie

Oggi apre ufficialmente il nuovo ospedale pediatrico “Salus Pueri” in Veneto. È una giornata che segna un passo importante per la sanità regionale, con l’obiettivo di offrire cure più moderne e spaziose a bambini, ragazzi e loro famiglie. Il direttore Stefani ha sottolineato che il nuovo reparto nasce per garantire il meglio a chi si trova in ospedale, con ambienti studiati per essere più accoglienti e funzionali. Da questa mattina, l’ospedale è operativo e pronto ad accogliere i primi pazienti.

Oggi, 9 febbraio, è una giornata storica per la sanità veneta: da questa mattina è operativo il nuovo ospedale pediatrico del Veneto “Salus Pueri”, la nuova Pediatria che apre le porte per accogliere bambini, ragazzi, famiglie e operatori sanitari in spazi progettati per cure più moderne.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Salus Pueri Salus Pueri apre le porte: operativo il nuovo ospedale pediatrico del Veneto Vannacci lascia la Lega, Stefani: "Nulla salus extra ecclesiam, io mi occupo di autonomia" – Il video Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Salus Pueri Argomenti discussi: Il Nuovo Ospedale Pediatrico di Padova apre le porte alla sanità del futuro; Apre oggi la nuova pediatria di Padova. Stefani: Il meglio per bimbi, genitori e famiglie; Nuova Pediatria, apre lunedì il reparto riferimento in Veneto per le cure a bambini e ragazzi da 107 milioni di euro; Intervento record in Azienda ospedaliera: bimba salvata ancor prima di nascere. Operativo a Padova il nuovo Ospedale pediatrico 'Salus Pueri'Entra in funzione da oggi il nuovo Ospedale pediatrico di Padova Salus Pueri. Inserito nel cuore dell'area est del complesso a padiglioni del nosocomio euganeo, è in posizione baricentrica e colle ... ansa.it Padova, ufficialmente operativo il nuovo Ospedale Pediatrico Salus PueriIl nuovo edificio è collegato direttamente ai reparti di ostetricia e ginecologia, creando un polo integrato per la salute materno-infantile ... rainews.it Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto 'Salus Pueri': trasferimento di 61 bambini e ragazzi ultimato con successo. Il primo paziente è stato trasferito alle 7.50 in Terapia Intensiva Pediatrica, l'ultimo alle 12 in Nefrologia Pediatrica. Il bimbo più piccolo ha 30 gior facebook Padova, ufficialmente operativo il nuovo Ospedale Pediatrico “Salus Pueri”. Il nuovo edificio è collegato direttamente ai reparti di ostetricia e ginecologia, creando un polo integrato per la salute materno-infantile. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.