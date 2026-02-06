Vannacci lascia la Lega Stefani | Nulla salus extra ecclesiam io mi occupo di autonomia – Il video

Vannacci lascia ufficialmente la Lega. La deputata Stefani spiega che si concentrerà solo sulla sua attività di autonomia, lasciando da parte le questioni legate alla politica del partito. La notizia circola tra gli ambienti politici e crea qualche sorpresa tra gli alleati.

(Agenzia Vista) Venezia, 03 febbraio 2026 "Nulla salus extra ecclesiam. Alla fine si è sempre verificato così. Io mi occupo però di autonomia e dei passi avanti che stiamo facendo in tal senso" così il presidente del Veneto Stefani ha commentato la fuoriuscita dalla Lega di Vannacci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e si mette in proprio, senza più legami con il partito.

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Vannacci lascia la Lega, Stefani: Nulla salus extra ecclesiam, io mi occupo di autonomia

Lega, Sasso lascia: Vado con Vannacci, lo seguo in Futuro NazionaleL'addio del deputato dopo 12 anni: Oggi lascio un partito che è al Governo, per inseguire un sogno ... adnkronos.com

Vannacci lascia la Lega, ecco quando un mese fa rinnovò la sua fedeltà al partito – Il video(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. In un post sui social lo annuncia pubblicando il simbolo del nuovo partito Futuro nazionale. Matteo Salvini sui su ... open.online

Danilo Toninelli. . Vannacci lascia la Lega, scontro di Torino manipolati dall'IA facebook

Vannacci lascia la Lega, Salvini: "Ho il difetto di fidarmi delle persone" #ottoemezzo x.com