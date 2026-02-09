Nuova ondata di maltempo in arrivo a Messina settimana segnata da instabilità e vento occidentale

Messina si prepara a vivere un’altra settimana di maltempo. Le previsioni indicano un’onda di perturbazioni atlantiche che porteranno vento forte e piogge frequenti. Le condizioni peggioreranno già nei prossimi giorni, con il rischio di allagamenti e disagi in città. La gente si tiene pronta e cerca di adattarsi a questa nuova fase di instabilità.

Precipitazioni frequenti e raffiche sostenute caratterizzeranno il quadro atmosferico, con fasi alterne e fenomeni più incisivi a metà periodo Sarà una settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica in Sicilia. A indicarlo sono le previsioni di Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3BMeteo, secondo cui una serie di perturbazioni di origine atlantica scorrerà sul Mediterraneo, determinando condizioni di frequente maltempo sull’intera regione. Secondo l'esperto, una serie di perturbazioni di origine atlantica scorrerà sul Mediterraneo nel corso della settimana, determinando frequenti condizioni di instabilità anche sulla Sicilia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina.

