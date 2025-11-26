Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo vento e neve Attenzione a nebbia e gelate

Bologna, 26 novembre 2025 - L' Emilia-Romagna si prepara ad una nuova ondata di maltempo che ha spinto la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta gialla per vento, mare e rischio idraulico valido per la giornata di domani 27 novembre. Le criticità si concentrano sul vento forte che interesserà quasi tutta la regione, il mare agitato sulla costa e il rischio idraulico su diverse aree. Si sta inoltre avvicinando l'aria fredda ed i primi rovesci sono già in atto sulla pianura ferrarese orientale, riviera ravennate ed entroterra cesenateriminese. Nelle prossime ore precipitazioni su pianura romagnola, ferrarese e bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo, vento e neve. Attenzione a nebbia e gelate

Altre letture consigliate

La pausa dettata dalla perturbazione atlantica, che ha portato piogge intense ma temperature più miti, lascia spazio a una nuova ondata di freddo intenso - facebook.com Vai su Facebook

Fronte freddo in arrivo. Nuova ondata di piogge, frane ed evacuazioni in FVG triesteallnews.it/2025/11/fronte… Vai su X

Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo, vento e neve. Attenzione a nebbia e gelate - Sulla pianura bolognese, la criticità idraulica è riferita principalmente alla propagazione della piena del fiume R ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Maltempo in Romagna, nuova allerta: l'Appennino si prepara a fare il pieno di neve. Ridracoli continua a riempirsi di oro blu - Il volume ha toccato 17 milioni di metri cubi, pari ad oltre il 51% della sua capienza totale ... Secondo forlitoday.it

Vento, rischio di ruscellamenti e frane per lo scioglimento della neve: allerta gialla nell'entroterra - La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo gialla per frane, piene di fiumi e vento ... Secondo forlitoday.it