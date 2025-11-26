Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo vento e neve Attenzione a nebbia e gelate

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 26 novembre 2025 - L' Emilia-Romagna si prepara ad una nuova ondata di maltempo che ha spinto la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta gialla per vento, mare e rischio idraulico  valido per la giornata di domani 27 novembre. Le criticità si concentrano sul vento forte che interesserà quasi tutta la regione, il mare agitato sulla costa e il rischio idraulico su diverse aree. Si sta inoltre avvicinando l'aria fredda ed i primi rovesci sono già in atto sulla pianura ferrarese orientale, riviera ravennate ed entroterra cesenateriminese. Nelle prossime ore precipitazioni su pianura romagnola, ferrarese e bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuova ondata di maltempo in emilia romagna con freddo vento e neve attenzione a nebbia e gelate

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo, vento e neve. Attenzione a nebbia e gelate

Altre letture consigliate

nuova ondata maltempo emiliaNuova ondata di maltempo in Emilia Romagna con freddo, vento e neve. Attenzione a nebbia e gelate -  Sulla pianura bolognese, la criticità idraulica è riferita principalmente alla propagazione della piena del fiume R ... Segnala ilrestodelcarlino.it

nuova ondata maltempo emiliaMaltempo in Romagna, nuova allerta: l'Appennino si prepara a fare il pieno di neve. Ridracoli continua a riempirsi di oro blu - Il volume ha toccato 17 milioni di metri cubi, pari ad oltre il 51% della sua capienza totale ... Secondo forlitoday.it

nuova ondata maltempo emiliaVento, rischio di ruscellamenti e frane per lo scioglimento della neve: allerta gialla nell'entroterra - La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo gialla per frane, piene di fiumi e vento ... Secondo forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Ondata Maltempo Emilia