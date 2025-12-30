Lo scioglimento del Consorzio per la gestione dei rifiuti infiamma il consiglio comunale | Chiarezza sul futuro
Durante il consiglio comunale di Cerignola del 29 dicembre, il consigliere Tommaso Sgarro ha sollevato il tema dello scioglimento del Consorzio Igiene Ambientale – Bacino Foggia 4, suscitando discussioni sulla gestione futura dei rifiuti. La questione ha acceso un dibattito tra le parti, sottolineando l’importanza di chiarimenti e trasparenza nelle decisioni che riguardano il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio.
Nel corso del Consiglio comunale tenutosi ieri, lunedì 29 dicembre, a Cerignola, il consigliere Tommaso Sgarro è intervenuto sul tema dello scioglimento del Consorzio Igiene Ambientale – Bacino Foggia 4."Da oltre dieci anni le amministrazioni comunali hanno dimostrato gravi limiti nella gestione.
