Nuova Gamec ferma lo sconcerto dell’opposizione | Nessun accenno in tre sedute di Consiglio comunale
Bergamo. Le voci sui ritardi nei lavori si rincorrevano da mesi. In città nessuno, forse, avrebbe però immaginato di leggere in un frenetico pomeriggio pre-natalizio la clamorosa notizia della risoluzione da parte di Palafrizzoni del contratto d’appalto del cantiere della nuova Gamec. “Un cantiere che non sarebbe mai dovuto iniziare”, sentenzia Andrea Pezzotta, leader dell’opposizione cittadina. L’ex candidato sindaco rivendica come 15 anni fa, con Tentorio a Palazzo Frizzoni, sul tavolo era pronta una soluzione diversa: la nuova sede del museo sarebbe stata realizzata negli ex Magazzini Generali di via Rovelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
