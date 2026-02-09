Il Milan ha già in mente i nomi per la prossima finestra di mercato estiva. Il direttore sportivo Igli Tare ha individuato tre attaccanti da seguire, tra cui uno in forte ascesa e un outsider. La società lavora per rinforzare l’attacco di Allegri, con scelte che potrebbero cambiare le carte in tavola.

A maggior ragione con Santiago Giménez destinato a fare i bagagli dopo i Mondiali e il futuro della coppia Christopher Nkunku-Niclas Füllkrug tutto da scrivere. Allegri vorrebbe un centravanti già rodato nel campionato di Serie A e, per 'Tuttosport', può prendere quota il nome di Moise Kean, classe 2000 in forza alla Fiorentina, da tempo nei radar del Diavolo. Kean, che gode del gradimento di Allegri, il quale lo ha lanciato e valorizzato ai tempi della Juventus, risponde in pieno ai parametri societari: 25 anni, con ampi margini di miglioramento. Il problema? Il prezzo. Al netto della clausola risolutoria da 62 milioni di euro, valida soltanto dal 1° al 15 luglio, non sarà facile strapparlo ai viola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuova attaccante Milan, il borsino di calciomercato: tre nomi, uno in ascesa e un outsider

Approfondimenti su Milan Calciomercato

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha analizzato le strategie del Milan per rinforzare la difesa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

IL MERCATO DEL MILAN ACQUISTI CESSIONI #calciomercato #milan #acquisti #CESSIONI #bilancio #perte

Ultime notizie su Milan Calciomercato

Argomenti discussi: Milan, ecco il nuovo attaccante: e invece NO | Il colpo più atteso è sfumato definitivamente; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Milan rivoluzione sul mercato, 40 milioni subito e Allegri boccia un attaccante.

Füllkrug, il nuovo centravanti del Milan: il 9 che può far svoltare la stagione ad AllegriQuando il Milan ha deciso di aggiungere Niclas Füllkrug al proprio reparto offensivo, l’idea non era solo prendere un attaccante in più: era inserire un ... laprimapagina.it

Jean-Philippe Mateta diventa il nuovo centravanti del MilanJean-Philippe Mateta si unisce all’AC Milan: un affare rapido che porta il centravanti francese a rinforzare l’attacco rossonero con la sua forza fisica e il senso del gol. L’AC Milan si prepara ad ac ... notiziemilan.it

Nuova avventura per l'attaccante che lascia la serie B In irpinia ha giocato alla corte di Toscano e Novellino facebook