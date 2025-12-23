Calciomercato Di Marzio | Il Milan deve fare un difensore | occhio a questi tre nomi

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha analizzato le strategie del Milan per rinforzare la difesa. Secondo le sue dichiarazioni, il club rossonero si concentrerà sull’acquisto di un nuovo difensore centrale e ha individuato tre possibili candidati. Questa fase rappresenta un passo importante nell’obiettivo di migliorare la compattezza della squadra per la stagione in corso.

Il Milan si muove per il difensore, i nomi di Di Marzio. Piacciono Skriniar e Dier, da monitorare Gatti - L'Originale, parla delle prossime mosse del Milan dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug in serata: "Il Milan ora deve fare ... milannews.it

Füllkrug-Milan, Di Marzio svela: "Il diritto di riscatto per il Milan è di 5 milioni di euro" - Intervenuto così a Sky Calcio l'Originale, il noto giornalista Gianluca Di Marzio racconta così l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan. milannews.it

DIFESA MILAN: DI MARZIO SVELA I NOMI! GATTI IL SOGNO DI ALLEGRI #Calciomercato #Milan #Gatti #Skriniar #Allegri #DiMarzio #SerieA - facebook.com facebook

Di Marzio rivela: "Il #Milan avrebbe anche aspettato #Zirkzee, ma ..." #calciomercato #SempreMilan x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.