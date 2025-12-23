Calciomercato Di Marzio | Il Milan deve fare un difensore | occhio a questi tre nomi
Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha analizzato le strategie del Milan per rinforzare la difesa. Secondo le sue dichiarazioni, il club rossonero si concentrerà sull’acquisto di un nuovo difensore centrale e ha individuato tre possibili candidati. Questa fase rappresenta un passo importante nell’obiettivo di migliorare la compattezza della squadra per la stagione in corso.
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha spiegato come intende muoversi il Milan per l'acquisto del suo nuovo difensore centrale nell'imminente finestra trasferimenti. Spunta un nome davvero a sorpresa. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Pasotto: “Futuro Maignan? Tare ha messo sul taccuino questi due nomi”
Leggi anche: Calciomercato Milan, prosegue il casting per il difensore: sulla lista di Tare ci sono due nomi in pole position. Ecco tutti i dettagli
Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan voleva aspettare Zirkzee ma c’è un problema”; Di Marzio - Milan, Allegri vuole Gatti: la posizione della Juventus; Fullkrug al Milan, i dettagli dell'operazione e la cifra per il riscatto. VIDEO; CALCIOMERCATO – Niclas Füllkrug al Milan.
Di Marzio: "Attenzione al nome di Gatti per il Milan" - E' l'ultima indiscrezione di mercato lanciata da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport. tuttojuve.com
Il Milan si muove per il difensore, i nomi di Di Marzio. Piacciono Skriniar e Dier, da monitorare Gatti - L'Originale, parla delle prossime mosse del Milan dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug in serata: "Il Milan ora deve fare ... milannews.it
Füllkrug-Milan, Di Marzio svela: "Il diritto di riscatto per il Milan è di 5 milioni di euro" - Intervenuto così a Sky Calcio l'Originale, il noto giornalista Gianluca Di Marzio racconta così l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan. milannews.it
DIFESA MILAN: DI MARZIO SVELA I NOMI! GATTI IL SOGNO DI ALLEGRI #Calciomercato #Milan #Gatti #Skriniar #Allegri #DiMarzio #SerieA - facebook.com facebook
Di Marzio rivela: "Il #Milan avrebbe anche aspettato #Zirkzee, ma ..." #calciomercato #SempreMilan x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.