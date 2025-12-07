Il centrosinistra senza certezze Gli ostacoli del campo largo con tre nomi e tanti outsider
La corsa verso le elezioni Comunali della primavera 2026 è già iniziata, ma nel centrosinistra aretino il percorso appare ancora lungo, articolato e tutt’altro che definito. La sensazione, all’interno all’area progressista, è che prima della fine di gennaio difficilmente si arriverà all’accelerazione decisiva sulle candidature, anche per evitare di esporre troppo presto un nome a una campagna elettorale che potrebbe essere logorante. La coalizione-base che poggia su Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Avs e Italia Viva, sul modello del campo largo, un perimetro che ha già iniziato a lavorare su una cornice programmatica condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
