Questa mattina a Roma è stata presentata la Collezione Numismatica 2026 della Italiana. L’evento si è svolto nella Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attirando appassionati e collezionisti. La collezione include monete dedicate al Colosseo, a Pinocchio e alla Ferrari, simboli italiani conosciuti in tutto il mondo. La presentazione ha mostrato le nuove emissioni previste per il prossimo anno, con pezzi che puntano a valorizzare la storia e la cultura del Paese.

La Collezione Numismatica 2026 della Italiana è stata presentata oggi a Roma, nella Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La nuova serie di monete celebra il bicentenario della nascita di Carlo Collodi e di Pinocchio, l’800° anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, le eccellenze italiane come Ferrari, e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sottolinea il valore della storia, dell’arte e del Made in Italy. L’evento ha visto la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti, del presidente e dell’amministratore delegato dell’IPZS, Paolo Perrone e Michele Sciscioli, dei sottosegretari Lucia Albano e Federico Freni, e del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Colosseo Pinocchio

La Zecca dello Stato ha svelato la collezione di monete per il 2026.

Questa mattina a Roma è stata presentata la nuova collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Colosseo Pinocchio

Numismatica: il Colosseo, Pinocchio e la Ferrari le novità della collezione 2026 [VIDEO]AGI - E' stata presentata oggi nella Sala Ciampi del Mef la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata dall'Istituto Poligra ... msn.com

Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica ItalianaRoma, 9 feb. (askanews) - Presentata la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze ... notizie.tiscali.it

Bella la linea C a Colosseo, ma ora Tutti i progetti (e le date) per migliorare la metro di Roma di Matteo Torrioli @the_giornalaio facebook