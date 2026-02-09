Numismatica | il Colosseo Pinocchio e la Ferrari le novità della collezione 2026 VIDEO
Questa mattina a Roma è stata presentata la Collezione Numismatica 2026 della Italiana. L’evento si è svolto nella Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attirando appassionati e collezionisti. La collezione include monete dedicate al Colosseo, a Pinocchio e alla Ferrari, simboli italiani conosciuti in tutto il mondo. La presentazione ha mostrato le nuove emissioni previste per il prossimo anno, con pezzi che puntano a valorizzare la storia e la cultura del Paese.
La Collezione Numismatica 2026 della Italiana è stata presentata oggi a Roma, nella Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La nuova serie di monete celebra il bicentenario della nascita di Carlo Collodi e di Pinocchio, l’800° anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, le eccellenze italiane come Ferrari, e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sottolinea il valore della storia, dell’arte e del Made in Italy. L’evento ha visto la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti, del presidente e dell’amministratore delegato dell’IPZS, Paolo Perrone e Michele Sciscioli, dei sottosegretari Lucia Albano e Federico Freni, e del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Colosseo Pinocchio
Da Collodi a Ferrari, Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026
La Zecca dello Stato ha svelato la collezione di monete per il 2026.
Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana
Questa mattina a Roma è stata presentata la nuova collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana.
Ultime notizie su Colosseo Pinocchio
Numismatica: il Colosseo, Pinocchio e la Ferrari le novità della collezione 2026 [VIDEO]AGI - E' stata presentata oggi nella Sala Ciampi del Mef la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata dall'Istituto Poligra ... msn.com
Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica ItalianaRoma, 9 feb. (askanews) - Presentata la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze ... notizie.tiscali.it
Bella la linea C a Colosseo, ma ora Tutti i progetti (e le date) per migliorare la metro di Roma di Matteo Torrioli @the_giornalaio facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.