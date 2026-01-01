Volley tante novità in arrivo per l’Italia verso la Nations League 2026 | i possibili volti nuovi

L’Italia si prepara alla Volleyball Nations League 2026, un torneo che potrebbe segnare una nuova fase di gestione e rinnovamento della squadra. Con l’approccio verso l’Europeo e l’assegnazione del primo pass olimpico, si ipotizzano novità nei volti e nelle strategie del team. Un percorso che punta a consolidare le basi e a valorizzare i giovani talenti, mantenendo alta la competitività della nazionale italiana.

La lunga estate che porterà l’Italia attraverso la Volleyball Nations League 2026, all’Europeo che assegnerà il primo pass olimpico, potrebbe segnare l’inizio di una fase di gestione più attenta delle energie. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi sta valutando l’ipotesi di concedere un periodo di respiro ad alcuni dei pilastri della Nazionale, protagonisti senza soluzione di continuità tra club e azzurro nelle ultime stagioni. Un’opzione che aprirebbe spazi interessanti per nuovi innesti e per atleti già nel giro azzurro ma fin qui utilizzati con parsimonia. Nella prima parte della VNL potrebbero dunque essere gestiti con cautela elementi come Alessandro Michieletto, Gianluca Galassi, Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli e Mattia Bottolo, con l’obiettivo di preservarli in vista degli appuntamenti decisivi della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, tante novità in arrivo per l’Italia verso la Nations League 2026: i possibili volti nuovi Leggi anche: Volley femminile, sarà un’Italia rivoluzionata in Nations League 2026: tutte le possibili nuove convocate di Velasco Leggi anche: Nuoto, i possibili volti nuovi dell’Italia per il 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Volley, tante novità in arrivo per l’Italia verso la Nations League 2026: i possibili volti nuovi - La Volleyball Nations League 2026 potrebbe rappresentare per l’Italia femminile molto più di un semplice appuntamento di calendario. oasport.it

La Igor Volley cade contro Chieri. Bonifacio: «Tante imprecisioni, ora serve lavorare» Il commento post partita della capitana biancazzurra e di coach Lorenzo Bernardi... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.